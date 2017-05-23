На маршрут вышел пермский рок-трамвай

В Перми на линию вышел фестивальный трамвай Rock-Line. Вагон № 061 будет курсировать ежедневно по маршрутам №4 «ст. Пермь-II – м/р Висим» и №7 «ст. Пермь-II – ВРЗ». Пассажиров как и в прошлом году будут ждать яркие музыкальные события, которые организаторы фестиваля проведут прямо в салоне вагона. Запуск яркого фестивального трамвайчика станет лишь отправной точкой в серии городских акций и проектов Rock-Line. В этом году фестиваль сменил «адрес» и пройдёт 30 июня и 1 июля на территории аэродрома в Лысьве.