На маршрут вышел пермский рок-трамвай
В Перми на линию вышел фестивальный трамвай Rock-Line. Вагон № 061 будет курсировать ежедневно по маршрутам №4 «ст. Пермь-II – м/р Висим» и №7 «ст. Пермь-II – ВРЗ». Пассажиров как и в прошлом году будут ждать яркие музыкальные события, которые организаторы фестиваля проведут прямо в салоне вагона. Запуск яркого фестивального трамвайчика станет лишь отправной точкой в серии городских акций и проектов Rock-Line. В этом году фестиваль сменил «адрес» и пройдёт 30 июня и 1 июля на территории аэродрома в Лысьве.
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