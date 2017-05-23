24 мая для предпринимателей откроются все двери

Прикамье готовится к Единому дню приёма предпринимателей. 24 мая мероприятия пройдут на территории 48 муниципалитетов края. В Перми будут задействованы 27 органов исполнительной власти, среди которых краевые Министрества: сельского хозяйства, финансов, здравоохранения, строительства и ЖКХа и другие. Приём предпринимателей будут вести более 200 руководителей краевого и муниципального уровня, в том числе и глава Прикамья Максим Решетников. Прием будет осуществляться по предварительной записи или в порядке живой очереди с 10 до 20 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт) и документы, подтверждающие представление интересов субъектов малого и среднего бизнеса. Продолжением Единого дня приема предпринимателей станет краевой форум «Дни пермского бизнеса», который пройдет 25 мая на «Пермской ярмарке».