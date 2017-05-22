6-суточный забег по прикамским просторам
Сегодня городской Парк культуры и отдыха Балатово станет отправной точкой для поклонников бега на дальние дистанции. 6-суточный забег по прикамским просторам пройдет по маршруту д.Паршакова-Красновишерск-Чердынь-Соликамск-Березники-Александровск-Кизел-Губаха-Гремячинск-Горнозаводск. Присоединившиеся жители этих городов впервые получат возможность пронести огонь мира и доброй воли по своей родной земле. Общая протяженность маршрута по Пермскому краю составит 651 км.
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