В Перми пройдёт Большая волонтерская неделя
С 5 по 11 июня в Перми впервые пройдёт Большая волонтерская неделя, во время которой жители города направят свои усилия на помощь тем, кому она нужна. 22 мая откроется регистрация волонтёров-участников в группе vk.com/bigvolunteerweek.
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