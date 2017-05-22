Попался на бумаге

Помощник командира полка полиции оштрафован за хищение офисной бумаги. Свердловский суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего помощника командира полка патрульно-постовой службы УМВД России по городу Перми. Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, он признан виновным в совершении преступления по статье присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Судом установлено, что обвиняемый дал устное указание подчиненным сотрудникам вывезти с территории полка ППСП более 570 пачек бумаги для копировальной техники, и передать ее неустановленному следствием лицу. Впоследствии, данный гражданин в качестве оплаты за продукцию перечислил на личный банковский счет виновного 50 тыс. руб. В действительности стоимость похищенного имущества составила более 100 тыс. руб. Своими действиями виновный причинил ведомству материальный ущерб. Суд приговорил виновного к штрафу размере 150 тыс. руб. Приговор суда в законную силу не вступил.