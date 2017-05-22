В Прикамье перевернулся автобус с десятью пассажирами,- сообщает издание «Интерфакс». Авария случилась в воскресенье около 13:00 местного времени на трассе «Краснокамск-Стряпунята». Рейсовый автобус «КАвЗ» ехал из Краснокамска в сторону деревни Кормильцы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус съехал в кювет и перевернулся. В момент аварии в салоне автобуса находились 10 человек. Один из пассажиров погиб, двое госпитализированы.Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту аварии.