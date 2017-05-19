Тебя «посодют» - а ты не воруй!

Внук осужден за кражу швейной машинки «Singer» у родной бабушки. В ходе судебного следствия установлено, что сорокалетний мужчина проживал у 90 -летней бабушки с 7 по 18 января 2017 года. У наркозависимого гражданина ранее были судимости по различным статьям УК РФ, в том числе за кражи. В этот раз внук не удержался и тайно прибрал к рукам бабушкину реликвию – старинную швейную машинку «Singer» 1908 года выпуска, стоимостью 7 тыс. рублей. Чайковский горсуд признал мужчину виновным в совершении кражи. С учётом рецидива вору назначено наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает Чайковская горпрокуратура. Похищенное имущество возвращено потерпевшей.