Тебя «посодют» - а ты не воруй!
Внук осужден за кражу швейной машинки «Singer» у родной бабушки. В ходе судебного следствия установлено, что сорокалетний мужчина проживал у 90 -летней бабушки с 7 по 18 января 2017 года. У наркозависимого гражданина ранее были судимости по различным статьям УК РФ, в том числе за кражи. В этот раз внук не удержался и тайно прибрал к рукам бабушкину реликвию – старинную швейную машинку «Singer» 1908 года выпуска, стоимостью 7 тыс. рублей. Чайковский горсуд признал мужчину виновным в совершении кражи. С учётом рецидива вору назначено наказание в виде одного года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, сообщает Чайковская горпрокуратура. Похищенное имущество возвращено потерпевшей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Предок мамонта и Завод по производству чувств: Ночь музеев на низком старте
Целый поселок может остаться без воды
Болельщики «Спартака» испортили пермское «Счастье»
Последние звонки пройдут без алкоголя
Кто поможет обманутым дольщикам?
Пермяки «голосуют ногами»
Очевидное-невероятное: карету скорой помощи заменит вертолет
Лета не будет?
В Прикамье запретили выжигать сухую траву
Есть работа!
Добавить комментарий: