Предок мамонта и Завод по производству чувств: Ночь музеев на низком старте

20 мая по всей стране пройдет уже традиционная «Ночь музеев». В 2005 году Пермь была первым в России городом, в котором два музея присоединились к этой международной акции. С тех пор с каждым годом число ее участников становилось все больше и больше, и в этот раз достигло 46 музеев -18 в Перми и 28 в крае. В этом году к акции присоединились Осинский, Оханский, Усольский музеи, а также три корпоративных - электротранспорта, артиллерии и музей классического университета.

В 2005 году пионерами Ночи музеев в Перми стали краеведческий музей и художественная галерея. Кстати, галерее в этом году 95 лет, и программа, которую представят на ее площадке, посвящена юбилею- "Пять шагов до столетия". Гостей ждет встреча с хранителями и виртуальные экскурсии в фонды, лекции и мастер-классы по реставрации, посетители узнают, как искусствоведы разгадывают тайны экспонатов, как картина попадает в музей и какие документы необходимы для «прописки» в галерее.

Ветеран музеев края - Пермский краеведческий впервые представит гостям мировую научную сенсацию. Речь идет о трогонтериевом слоне, предке мамонта.

На звание лучшей программы Ночи музеев в Перми может смело претендовать музей современного искусства. Его акцию «Завод по производству чувств» с выставкой «Запахи. Звуки. Заводы» можно назвать прорывом, инновацией в музейном деле. Создатели выставки «перенесли» звуки, запахи, свет и фактуры заводов в музей. Они предлагают взглянуть на завод не как на производственную среду, а как на пространство ощущений и впечатлений, эмоций и эстетики.

Узнать обо всех остальных многочисленных музейных вкусностях и выбрать предпочтительные можно на сайте http://permartnight.ru