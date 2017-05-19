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Целый поселок может остаться без воды
С водоснабжением в посёлке Добрянского района возникли проблемы. В пос. Чёлва обмелел колодец. Людям приходится пользоваться донной загрязнённой водой. В ответ на заявления глава поселения Юрий Чернышев сообщил, что ремонт колодца запланирован в рамках конкурса по инициативному бюджетированию. Однако юристы Пермской гражданской палаты считают, что конкурс можно не выиграть и не получить средства на восстановление источника с водой, жизненно необходимого для чёлвинцев. Правозащитники просят разобраться прокуратуру Пермского края в ситуациии в случае выявления нарушений законодательства принять меры к их пресечению,- сообщает местное издание «Зори плюс».
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