Болельщики «Спартака» испортили пермское «Счастье»

Администрация Перми пожаловалась в полицию на болельщиков «Спартака» за испорченный арт-объект «Счастье не за горами». Футбольные фанаты, приехавшие в Пермь вместе с командой. оклеили «Счастье» своей символикой. Городскому центру охраны памятников придется ремонтировать объект за счет бюджета, так как в прошлом году он был принят в муниципальную собственность. С 2009 года знаменитый арт-объект считался бесхозным.