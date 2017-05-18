Болельщики «Спартака» испортили пермское «Счастье»
Администрация Перми пожаловалась в полицию на болельщиков «Спартака» за испорченный арт-объект «Счастье не за горами». Футбольные фанаты, приехавшие в Пермь вместе с командой. оклеили «Счастье» своей символикой. Городскому центру охраны памятников придется ремонтировать объект за счет бюджета, так как в прошлом году он был принят в муниципальную собственность. С 2009 года знаменитый арт-объект считался бесхозным.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Последние звонки пройдут без алкоголя
Кто поможет обманутым дольщикам?
Пермяки «голосуют ногами»
Очевидное-невероятное: карету скорой помощи заменит вертолет
Лета не будет?
В Прикамье запретили выжигать сухую траву
Есть работа!
Нерест: рыбачить запрещается
На месте нового зоопарка появился котлован
«Амкар» может быть оштрафован
Добавить комментарий: