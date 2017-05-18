Последние звонки пройдут без алкоголя
В краевой столице в день празднования «Последнего звонка» - 24 мая - будет запрещена продажа алкоголя. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность, - сообщает мэрия Перми.
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В краевой столице в день празднования «Последнего звонка» - 24 мая - будет запрещена продажа алкоголя. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность, - сообщает мэрия Перми.
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Болельщики «Спартака» испортили пермское «Счастье»
Администрация Перми пожаловалась в полицию на болельщиков «Спартака» за испорченный арт-объект «Счастье не за горами».
|читать18.05.2017 в 12:25
Из чего построить дом своей мечты?
В Перми открылся салон «Стройкомплекс регионов России – 2017». Как и из чего можно построить дом своей мечты?
|смотреть читать18.05.2017 в 12:03
Краевой детской клинической больнице исполняется 60 лет
60 лет в мае исполняется одной из самых известных и уважаемых больниц края – детской клинической. Ее могут взять за образец для оказания медицинской помощи.
|смотреть читать18.05.2017 в 11:33
Последние звонки пройдут без алкоголя
24 мая будет запрещена продажа алкоголя.
|читать18.05.2017 в 11:13
Кто поможет обманутым дольщикам?
Краевому Минстрою дали две недели на проработку дополнительных мер поддержки обманутых дольщиков.
|читать18.05.2017 в 10:50
Детский телефон доверия принял более 7 миллионов звонков
Звонок на детский телефон доверия с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный, круглосуточный и анонимный. Этому номеру можно доверить всё.
|смотреть читать18.05.2017 в 09:20
Уймись, вымогатель!
Масштабная кибератака затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. В частности атаке вируса-вымогателя подверглись и компьютеры подразделения МВД.
|смотреть читать17.05.2017 в 17:15
«Звезда-2005» - «Енисей»: пермячки 9 раз поразили ворота соперниц
В матче пятого тура чемпионата страны высшего дивизиона пермячки на своем поле разгромили команду из Красноярска - 9:0.
|смотреть читать17.05.2017 в 16:12
В России выросли минимальные цены на водку и коньяк
С 13 мая минимальная розничная цена на водку повысилась почти на 8%.
|смотреть читать16.05.2017 в 16:50
«Амкар» может быть оштрафован
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит массовое выбегание болельщиков «Спартака» на поле после матча.
|читать16.05.2017 в 15:35
Болельщики «Спартака» испортили пермское «Счастье»
Из чего построить дом своей мечты?
Краевой детской клинической больнице исполняется 60 лет
Последние звонки пройдут без алкоголя
Кто поможет обманутым дольщикам?
К каждому клиенту нужен свой подход
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