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← Пермяки «голосуют ногами»

Кто поможет обманутым дольщикам?

дольщики

Краевому Минстрою дали две недели на проработку дополнительных мер поддержки обманутых дольщиков. Вопрос вновь рассматривался на заседании правительства края.  Как сообщил глава региона Максим Решетников, месяц назад он встречался с представителями Первого Пермского микрорайона и по итогам этой встречи дал поручение министерству строительства и ЖКХ проработать механизм предоставления помощи обманутым дольщикам. Помощь должна касаться не только социально незащищенных граждан, но и тех, кто брал ипотеку, участвовал в краевых и муниципальных программах по строительству жилья. Министр строительства и ЖКХ Михаил Сюткин сообщил, что за истекший месяц его ведомство провело работу «по идентификации» проблемных объектов, таких оказалось восемь, в них 1156 дольщиков, а всего в списке проблемных дольщиков зарегистрированы  тысяча 352 семьи. Глава региона дал две недели на то, чтобы совместно с Общественной палатой, самими дольщиками определить все категории обманутых дольщиков, которые могут рассчитывать на помощь из бюджета. 

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 18.05.2017 в 10:50 в рубрике - Новости радиоканалов

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