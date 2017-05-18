Пермяки «голосуют ногами»

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 чемоданчик

В Пермский край за I квартал 2017 года прибыло 17 тысяч 698 человек, предпочли уехать из региона - 18 тысяч 300, информирует Пермьстат. Большинство экс-пермяков предпочитают Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московскую область. Реже всего пермяки уезжают на Кавказ и Дальний Восток. В международной миграции Прикамье наиболее привлекательно для жителей Украины, Таджикистана, Киргизии  и Казахстана.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 18.05.2017 в 10:07 в рубрике - Новости радиоканалов

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