Пермяки «голосуют ногами»
В Пермский край за I квартал 2017 года прибыло 17 тысяч 698 человек, предпочли уехать из региона - 18 тысяч 300, информирует Пермьстат. Большинство экс-пермяков предпочитают Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московскую область. Реже всего пермяки уезжают на Кавказ и Дальний Восток. В международной миграции Прикамье наиболее привлекательно для жителей Украины, Таджикистана, Киргизии и Казахстана.
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