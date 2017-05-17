Очевидное-невероятное: карету скорой помощи заменит вертолет

Пермский край вошел в число 34 субъектов Федерации, на территории которых планируется реализация проекта «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах». Проектом предусмотрена организация полетов санитарно-авиационных бригад с использованием нового вертолета МИ-8МТВ, который отличается от МИ-2 более мощными двигателями, более высокой крейсерской скоростью, в 2 раза большей дальностью полета без дозаправки, возможностью установки медицинского модуля. В настоящий момент таких вертолетов в Пермском крае нет. На приобретение нового воздушного судна требуется 380 млн. руб. в лизинг сроком на 10 лет на условиях софинансирования из федерального бюджета. Для обеспечения оперативной доставки пациентов из территорий в лечебные учреждения Перми планируется построить в Камской долине вертолетную площадку. В ближайшее время планируется проведение публичных слушаний в муниципальных районах Перми по вопросу внесения дополнений в правила землепользования. На конец ноября текущего года запланирован срок сдачи объекта. В настоящее время определен инвестор для возведения вертолётной площадки на территории перинатального центра Пермской краевой клинической больницы.