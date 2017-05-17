Лета не будет?

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Потепление придет в Прикамье всего на четыре дня. Как сообщает ГИС-центр Пермского университета, повышение температуры ожидается уже завтра - максимальная температура по краю будет в пределах +10-15 градусов. При этом осадки прекратятся. Более существенное повышение ожидается в пятницу и субботу. По южным районам температура, возможно, повысится до +20. С 21 мая синоптики прогнозируют мощное арктическое вторжение в регион, температура опустится ниже +10 градусов.
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