Лета не будет?

Потепление придет в Прикамье всего на четыре дня. Как сообщает ГИС-центр Пермского университета, повышение температуры ожидается уже завтра - максимальная температура по краю будет в пределах +10-15 градусов. При этом осадки прекратятся. Более существенное повышение ожидается в пятницу и субботу. По южным районам температура, возможно, повысится до +20. С 21 мая синоптики прогнозируют мощное арктическое вторжение в регион, температура опустится ниже +10 градусов.