В Прикамье запретили выжигать сухую траву

С наступлением весны в ряде территорий Прикамья введён особый противопожарный режим: в Верещагинском, Краснокамском, Оханском, Добрянском, Кишертском, Ординском, Юрлинском, Гайнском, Кунгурском, Чернушинском районах, Кизеловском и Березниковском городских округах.

В ряде поселений Усольского, Кудымкарского, Очёрского муниципальных районов, а также Чернушинском и Оверятском городских поселениях на местном уровне приняты правила, устанавливающие круглогодичные ограничения по сжиганию мусора, отходов, сухой растительности.

Предпринимаемые совместные усилия местных властей и МЧС касаются, главным образом, запрета на сжигание сухой травы на сельхозугодьях и муниципальных землях. За нарушение «поджигателям» грозит серьёзный штраф. На сегодняшний день уже возбуждено 90 административных дел за нарушение требований законодательства.

В соответствии с нормативным актом МЧС России, использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:

- место использования открытого огня должно быть углублено не менее чем на 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре, или быть в виде площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объёмом не более 1 куб. метра;

- место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

- территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

- лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.