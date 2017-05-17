Есть работа!

С начала года новую работу в Перми нашли более тысячи человек. Уровень регистрируемой безработицы на начало мая составил 0,69% к численности экономически активного населения, что ниже уровня безработицы в целом по Пермскому краю - 1,38%. Всего с начала года городской Центр занятости трудоустроил более 4 тысяч человека, из них – 1194 человека - на постоянную работу, остальные приняли участие в программах временного трудоустройства. В начале мая в банке вакансий находилось 6671 свободное место, из них 41,7% – по рабочим специальностям.