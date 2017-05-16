Нерест: рыбачить запрещается

С начала мая по 10 июня на Воткинском водохранилище запрещён вылов рыбы, до 15 июня – на Камском водохранилище. На всех остальных водных объектах – реках Прикамья нерестовый запрет уже вступил в законную силу с 15 апреля текущего года, ограничение ловли продлится до 15 июня. Вести вылов рыбы запрещено всеми орудиями лова, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного рыбака. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.