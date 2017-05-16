На месте нового зоопарка появился котлован

Глава края Максим Решетников проверил ход строительства пермского зоопарка. Как доложил руководитель проекта АО «РЖДстрой» Илья Козырев, сейчас на участке выполняется разработка котлована, забиты пробные сваи под административное здание, выполнено устройство временной дороги. К августу планируется вывести на площадку порядка 900 человек. Глава региона потребовал строго соблюдать график проведения работ и жестко контролировать их качество. Кроме того, он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить дорожной инфраструктуре, и поручил главе Перми Дмитрию Самойлову подготовить заявку и проектную документацию для ремонта участков ул. Леонова (от Шоссе Космонавтов до ул. Промышленной) и ул. Свиязева (от Шоссе Космонавтов до ул. Карпинского). Данные работы планируется выполнить в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году. Нужно добавить, что в новом зоопарке будут архитектура и тематические элементы из разных уголков мира, водоемы, рвы, стены, оформленные под скалы, открытые и закрытые вольеры в соответствии с требованиями по содержанию каждого вида животных в естественных условиях. Также на площадке будут созданы системы подержания назначенной температуры, влажности и воздухообмена в вольерах, современные системы фильтрации и очистки воды в водоемах, комфортное освещение.