Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

    • Расширенный поиск

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости радиоканалов

← В «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданий

На месте нового зоопарка появился котлован →

«Амкар» может быть оштрафован

штраф

«Амкар» может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. руб. Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит массовое выбегание болельщиков московского «Спартака» на поле после матча с пермским "Амкаром". Напомним, игра прошла в минувшую субботу в Перми и завершился победой москвичей со счетом 1:0. После финального свистка, когда спартаковские футболисты праздновали победу, несколько десятков болельщиков, прорвав ограждения, выбежали на поле.«Болельщики "Спартака» использовали пиротехнику, ненормативную лексику, сидели на ограждениях между полем и трибунами. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, за прорыв болельщиков на поле "Амкар" может быть оштрафован на сумму от 100 до 500 тысяч рублей по статье "Необеспечение общественного порядка и безопасности". "Спартак" за возникновение беспорядков на стадионе после матча может быть наказан штрафом на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

Метки: в Перми, в России, Спорт

Опубликовано: 16.05.2017 в 15:35 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

В «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданий

Из куска глины рождается шедевр

От цветов до огурцов: самая актуальная ярмарка

У автобуса №14 появилась новая остановка

В Перми открылся XI Международный Дягилевский фестиваль

Куда уходят бюджетные деньги?

Семья считает: в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотности

MusicAeterna на Венецианской биеннале

«Агломерация Пермь»: льготный тариф продлили до конца года

Новая профессия - новая жизнь


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданий

На месте нового зоопарка появился котлован →

Обратите внимание

в Перми

Бот на связи

Фонд капитального ремонта Пермского края запустит интернет-бота, который будет отвечать на самые распространенные вопросы прикамцев.
смотреть читать16.05.2017 в 16:35
Метки: в Перми, Общество

Нерест: рыбачить запрещается

Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.
читать16.05.2017 в 16:15
Метки: в Перми, Общество

На месте нового зоопарка появился котлован

Дело сдвинулось. На участке выполняется разработка котлована, забиты пробные сваи под административное здание.
читать16.05.2017 в 15:55
Метки: в Перми, Общество

«Амкар» может быть оштрафован

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит массовое выбегание болельщиков «Спартака» на поле после матча.
читать16.05.2017 в 15:35
Метки: в Перми, в России, Спорт

В Пермь привезли два главных хоккейных трофея

На встречу с автором знаменитого реактивного прорыва - Евгением Кетовым - собралось несколько сотен болельщиков и начинающих спортсменов.
смотреть читать16.05.2017 в 14:45
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

в России

«Амкар» может быть оштрафован

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит массовое выбегание болельщиков «Спартака» на поле после матча.
читать16.05.2017 в 15:35
Метки: в Перми, в России, Спорт

В Пермь привезли два главных хоккейных трофея

На встречу с автором знаменитого реактивного прорыва - Евгением Кетовым - собралось несколько сотен болельщиков и начинающих спортсменов.
смотреть читать16.05.2017 в 14:45
Метки: в Перми, в России, Спорт, Общество

XI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусства

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль. За 10 дней здесь пройдёт почти 50 различных концертов, выставок и мастер-классов.
смотреть читать16.05.2017 в 14:22
Метки: в Перми, в России, Общество, Культура

СПИД не спит

Пермский край участвует во всероссийской неделе тестирования на ВИЧ.
читать16.05.2017 в 09:18
Метки: в Перми, в России, Здоровье

Стикеры с Крошкой Ши набирают популярность

Первые изображения с пушистой белкой были нарисованы около пяти лет назад. Зверек покорил искренностью сначала пермяков, а потом и россиян.
смотреть читать15.05.2017 в 15:23
Метки: в Перми, в России, Общество
Лента новостей RSS каналы

Бот на связиБот на связи

Нерест: рыбачить запрещаетсяНерест: рыбачить запрещается

На месте нового зоопарка появился котлованНа месте нового зоопарка появился котлован

«Амкар» может быть оштрафован«Амкар» может быть оштрафован

Встретил энергетиков .. с топоромВстретил энергетиков .. с топором

Так и живём - ни моста, ни дорогиТак и живём - ни моста, ни дороги

В Пермь привезли два главных хоккейных трофеяВ Пермь привезли два главных хоккейных трофея

XI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусстваXI Международный Дягилевский фестиваль: 10 дней под знаком искусства

В «Ночь музеев» будет не до снаВ «Ночь музеев» будет не до сна

Без очередей и волокиты: Места в детсады распределяются по-новомуБез очередей и волокиты: Места в детсады распределяются по-новому

Публичные слушания по бюджету: куда потратили пермские рублиПубличные слушания по бюджету: куда потратили пермские рубли

Философия началась с мемов!Философия началась с мемов!

В Перми выбирали главную невесту страныВ Перми выбирали главную невесту страны

Звезде цирка Нюше исполнилось 10 летЗвезде цирка Нюше исполнилось 10 лет

Суд встал на сторону УФАС в споре с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»Суд встал на сторону УФАС в споре с ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

Всё, что нужно садоводуВсё, что нужно садоводу

К выходным должно потеплетьК выходным должно потеплеть

Хакеры постаралисьХакеры постарались

Новый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительствуНовый зоопарк: от глянцевых макетов - к реальному строительству

СПИД не спитСПИД не спит

Сергеев Дягилевых много не бываетСергеев Дягилевых много не бывает

«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье«Уравнение с двумя неизвестными» - дверь в театральное закулисье

«Соловьи Прикамья» - чей голос самый сильный?«Соловьи Прикамья» - чей голос самый сильный?

Сергей Федотов: «Трудно удивить зрителя, но мы удивляем»Сергей Федотов: «Трудно удивить зрителя, но мы удивляем»

Кто не слышал о поборах в детсаду?Кто не слышал о поборах в детсаду?

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru