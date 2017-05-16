«Амкар» может быть оштрафован на сумму до 500 тыс. руб. Сегодня контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит массовое выбегание болельщиков московского «Спартака» на поле после матча с пермским "Амкаром". Напомним, игра прошла в минувшую субботу в Перми и завершился победой москвичей со счетом 1:0. После финального свистка, когда спартаковские футболисты праздновали победу, несколько десятков болельщиков, прорвав ограждения, выбежали на поле.«Болельщики "Спартака» использовали пиротехнику, ненормативную лексику, сидели на ограждениях между полем и трибунами. В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС, за прорыв болельщиков на поле "Амкар" может быть оштрафован на сумму от 100 до 500 тысяч рублей по статье "Необеспечение общественного порядка и безопасности". "Спартак" за возникновение беспорядков на стадионе после матча может быть наказан штрафом на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.