В «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданий
Объявлен конкурс на обследование состояния домов в «Первом пермском микрорайоне». Заказчиком открытого запроса предложений выступило АО «ПАИЖК». Максимальная сумма контракта составит 5 млн рублей. Как указано на портале госзакупок, экспертизу проведут в 12 недостроенных домах в селе Лобаново. Также подрядчик должен проанализировать причины появления дефектов, дать оценку безопасности строений и составить задание по восстановлению, ремонту или усилению конструкций. Все работы должны быть выполнены до 1 августа этого года. Напомним, в «Первом Пермском» до сих пор не сдана в эксплуатацию первая очередь строительства. Ранее власти предложили дольщикам войти в процедуру банкротства и создать ЖСК, чтобы достроить жилой комплекс. 2 мая Краевой арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении застройщика микрорайона - ООО «КамСтройИнвест». По ходатайству юристов Минстроя процедура наблюдения продлится до 29 июня.
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