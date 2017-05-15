В «Первом пермском микрорайоне» проведут экспертизу зданий

Объявлен конкурс на обследование состояния домов в «Первом пермском микрорайоне». Заказчиком открытого запроса предложений выступило АО «ПАИЖК». Максимальная сумма контракта составит 5 млн рублей. Как указано на портале госзакупок, экспертизу проведут в 12 недостроенных домах в селе Лобаново. Также подрядчик должен проанализировать причины появления дефектов, дать оценку безопасности строений и составить задание по восстановлению, ремонту или усилению конструкций. Все работы должны быть выполнены до 1 августа этого года. Напомним, в «Первом Пермском» до сих пор не сдана в эксплуатацию первая очередь строительства. Ранее власти предложили дольщикам войти в процедуру банкротства и создать ЖСК, чтобы достроить жилой комплекс. 2 мая Краевой арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении застройщика микрорайона - ООО «КамСтройИнвест». По ходатайству юристов Минстроя процедура наблюдения продлится до 29 июня.