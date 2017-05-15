Впервые в Центре ремесел «Чайковского районного центра развития культуры» проводится интерактивный творческий проект «БИТВА КЕРАМИСТОВ». В рамках проекта «Мы живем в России» некоммерческого партнерства «Культурный альянс» в Центре ремесел опытным мастером–гончаром был проведен обучающий курс по изготовлению изделий из глины. Более 20 человек со всего Чайковского района в течение месяца знакомились с историей гончарного промысла, с историей Чайковского кирпичного завода, осваивали технические приемы работы на гончарном круге. Итоговым знаковым событием для керамистов, которые прошли обучающий курс, будет участие в интерактивном творческом проекте «Битва керамистов». Всех желающих приглашают увидеть, как в опытных руках из куска глины «рождается» шедевр – крынка, ваза, горшок или другое изделие ручной работы. В течение всего дня работает выставка гончарных изделий «Ремесло вчера, сегодня, завтра».