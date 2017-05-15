От цветов до огурцов: самая актуальная ярмарка
Сельскохозяйственный форум «Нивы Прикамья» открывается сегодня в Перми. Церемония прошла на площади у здания по улице Попова, 23. Ярмарка будет работать ежедневно до 21 мая с 09:00 до 19:00. «Нивы Прикамья» – одна из наиболее крупных городских сельхозярмарок. Каждый житель сможет приобрести посадочные материалы, промышленные и хозяйственные товары, изделия народных умельцев, дизайнерские ландшафтные вещи, различный садовый инвентарь и оборудование, малые механизмы для домашнего хозяйства, ландшафтные уголки и горки для приусадебных участков. В рамках форума покупатели получат консультации специалистов по уходу за растениями и их выращиванию. В мероприятии принимают участие садоводческие организации, частные подсобные хозяйства, питомники, торговые организации и садоводы-любители города. Традиционно в рамках форума состоится презентация учебных заведений Перми.
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