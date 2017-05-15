У автобуса №14 появилась новая остановка
С сегодняшнего дня посадка и высадка пассажиров автобусного маршрута №14 «микрорайон Заостровка – микрорайон Юбилейный» при движении в направлении микрорайона Юбилейный будет организована на остановочном пункте «улица Чернышевского», где уже останавливаются другие проходящие маршруты автобусов и троллейбусов. Как отметили в городском департаменте дорог и транспорта, организация на этом участке дополнительной остановки для пассажиров автобусного маршрута №14 действительно необходима, так как она позволяет значительно сократить время подходов к различным объектам притяжения, находящимся в данном районе. В ближайшие две недели будет вестись мониторинг использования этого остановочного пункта участниками движения для того, чтобы в дальнейшем утвердить данную схему на постоянной основе.
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