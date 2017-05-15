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У автобуса №14 появилась новая остановка →

В Перми открылся XI Международный Дягилевский фестиваль

оркестр

XI Международный фестиваль, носящий имя великого импресарио Сергея Дягилева, накануне торжественно открылся в Перми. Программа фестиваля включает более 50 различных событий, которые пройдут на 11 площадках. Главными мероприятиями станут российская премьера оперы «Свадьба», мировые премьеры оперы «Cantos» и хореографического представления «Распад атома». В завершение XI Международного Дягилевского фестиваля всех любителей танца ждет роскошный подарок - три одноактных балета Игоря Стравинского от трех ведущих российских хореографов: Вячеслава Самодурова, Владимира Варнавы, Алексея Мирошниченко. Фестивальный клуб, традиционно проходящий на площади перед театром оперы и балета, проведет более 150 мероприятий в течение 10 дней. Афиша клуба включает в себя несколько форматов: детская и семейная программы, научно-популярные лекции, обсуждения и дискуссии, экскурсии. Впервые в рамках фестиваля в этом году в сквере состоится концерт под открытым небом. Сегодня среди концертных проектов - выступление Ensemble Micrologus (Италия), специализирующегося на музыке Средних веков и Возрождения и использующего копии исторических инструментов, костюмов, декораций. Кроме того, в  Органном зале в 16 часов откроется выставка «Комментарий к музыкальному сочинению», посвященная жизни и творчеству Игоря Стравинского. Вход на открытие свободный. 

Метки: в Перми, Общество, Культура

Опубликовано: 15.05.2017 в 13:36 в рубрике - Новости радиоканалов

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У автобуса №14 появилась новая остановка →

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