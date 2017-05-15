Куда уходят бюджетные деньги?
Сегодня состоятся публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Перми за 2016 год. К обсуждению приглашаются жители города и представители общественности. В рамках публичных слушаний будут представлены доклады по итогам исполнения главного финансового документа, основные результаты деятельности по функционально-целевым блокам «Социальная сфера», «Городское хозяйство» и «Развитие инфраструктуры» за прошлый год.Кроме того, со своей оценкой по отчету об исполнении бюджета города выступят приглашенные эксперты. Все поступившие предложения будут рассмотрены организационным комитетом и направлены в городскую Думу. Общественное обсуждение состоится в актовом зале по улице Ленина, 23. Начало мероприятия – в 18:00, окончание – в 20:00.Более подробную информацию можно получить в разделе «Публичные слушания».
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