Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИ

  • Поиск по сайту

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио России

На главную - Новости радиоканалов

← MusicAeterna на Венецианской биеннале

Семья считает: в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотности

финансовая грамотность

В ближайшие два дня в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотности «Семья считает», в рамках которого, как рассказали организаторы, пройдет бесплатная ярмарка детских вещей, литературно-экономический блиц, лекции и мастер-классы, а также откроется первое в России ремонтное кафе (Repair Café), где любой сможет починить свои вещи. Основной площадкой фестиваля станет Центр городской культуры, где сегодня в 12:00 откроется бесплатная ярмарка детских вещей. Можно будет принести свои вещи и обменяться с другими посетителями. Здесь же в 19:00 состоится лекция-дискуссия, где филологи, историки и экономисты обсудят поведение литературных персонажей с точки зрения финансовой грамотности.

Метки: в Перми, Общество, Экономика

Опубликовано: 12.05.2017 в 18:20 в рубрике - Новости радиоканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:

MusicAeterna на Венецианской биеннале

«Агломерация Пермь»: льготный тариф продлили до конца года

Новая профессия - новая жизнь

Весенний призыв: требуются новобранцы с высшим образованием

В Хохловке проходит День сева

Помочь серой жабе

От 2 лет до 90: пермяки вышли на патриотический пробег

Дети рисуют мир без войны

«Мама-пчелка»: где найти работу в декрете

В ДТП погибла пермская зоозащитница


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← MusicAeterna на Венецианской биеннале

Обратите внимание

в Перми

Семья считает: в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотности

В рамках фестиваля пройдет бесплатная ярмарка детских вещей, литературно-экономический блиц, лекции и мастер-классы, а также откроется первое в России ремонтное кафе.
читать12.05.2017 в 18:20
Метки: в Перми, Общество, Экономика

Рустам Исмагилов: «Металл мне отвечает взаимностью»

Выставка в Доме художника посвящена 40-летию Рустама Исмагилова и 20-летию его творческой деятельности.
смотреть читать12.05.2017 в 18:06
Метки: в Перми, Культура, Общество

Завершено расследование дела об отравлении школьников в Удмуртии

В больницах оказались 98 человек, в том числе 14 ребят из Пермского края. Обвинение предъявлено заведующей столовой.
читать12.05.2017 в 17:47
Метки: в Перми, в России, Происшествия, Здоровье

Пермское УФАС России проверит законность рекламы «букетов для бывших»

По факту размещения рекламы «Букетвеблет: пермская романтика» в антимонопольную службу поступило обращение.
читать12.05.2017 в 17:30
Метки: в Перми, Общество, Власть

Пермский учитель физкультуры стал победителем Всемирных Игр ветеранов

Учитель физкультуры гимназии №7 Сергей Сыстеров стал трехкратным победителем Всемирных Игр Ветеранов по лёгкой атлетике, это аналог Олимпиады для профессионалов кому за 30.
смотреть читать12.05.2017 в 17:30
Метки: в Перми, Спорт, Общество, Образование

в России

Завершено расследование дела об отравлении школьников в Удмуртии

В больницах оказались 98 человек, в том числе 14 ребят из Пермского края. Обвинение предъявлено заведующей столовой.
читать12.05.2017 в 17:47
Метки: в Перми, в России, Происшествия, Здоровье

Первыми премьеру «Большого» в Перми увидели балерины

В Перми на большие экраны вышел новый фильм Валерия Тодоровского «Большой», повествующий о балетной судьбе танцовщицы Юлии Ольшанской.
смотреть читать12.05.2017 в 10:55
Метки: в Перми, в России, Кино, Общество

В горах Абхазии сотрудники МЧС спасли пермских туристов-экстремалов

В горах Абхазии успешно завершена сложная операция по спасению туристов из Перми, которых внезапное наводнение застало врасплох в Хашупсинском каньоне.
смотреть читать12.05.2017 в 09:25
Метки: в Перми, в России, В мире, Происшествия

«Большой» - в большом прокате

11 мая в прокат выходит полнометражный художественный фильм Валерия Тодоровского «Большой», одна из самых ожидаемых кинолент года.
читать11.05.2017 в 20:20
Метки: в Перми, в России, Кино, Культура

Пермские кадеты - по дорогам Великой Отчественной

Патриотический марш-бросок проходит по маршруту Пермь – Брест – Минск – Пермь.
смотреть читать10.05.2017 в 16:49
Метки: в Перми, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

Семья считает: в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотностиСемья считает: в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотности

Рустам Исмагилов: «Металл мне отвечает взаимностью»Рустам Исмагилов: «Металл мне отвечает взаимностью»

Завершено расследование дела об отравлении школьников в УдмуртииЗавершено расследование дела об отравлении школьников в Удмуртии

Пермское УФАС России проверит законность рекламы «букетов для бывших»Пермское УФАС России проверит законность рекламы «букетов для бывших»

Пермский учитель физкультуры стал победителем Всемирных Игр ветерановПермский учитель физкультуры стал победителем Всемирных Игр ветеранов

Внимание: ограничение движения в ПермиВнимание: ограничение движения в Перми

Переселение Усть-Косы: дальше обещаний не уплылиПереселение Усть-Косы: дальше обещаний не уплыли

Путешествующее по миру пианино сделает остановку в ПермиПутешествующее по миру пианино сделает остановку в Перми

В Перми на один день откроется ремонтное кафеВ Перми на один день откроется ремонтное кафе

Александр Сокуров показал пермским студентам «Фауста»Александр Сокуров показал пермским студентам «Фауста»

Триумф обмана: Пайщики готовят заявление в ГенпрокуратуруТриумф обмана: Пайщики готовят заявление в Генпрокуратуру

Теодор Курентзис: «Музыка - это эсперанто ангелов»Теодор Курентзис: «Музыка - это эсперанто ангелов»

Стопроцентный адреналин - это пейнтбол!Стопроцентный адреналин - это пейнтбол!

Театральный сквер скоро преобразитсяТеатральный сквер скоро преобразится

Сводка ДТП в ПермиСводка ДТП в Перми

Фермер оштрафован за реки навозаФермер оштрафован за реки навоза

MusicAeterna на Венецианской биенналеMusicAeterna на Венецианской биеннале

«Агломерация Пермь»: льготный тариф продлили до конца года«Агломерация Пермь»: льготный тариф продлили до конца года

Новая профессия - новая жизньНовая профессия - новая жизнь

Весенний призыв: требуются новобранцы с высшим образованиемВесенний призыв: требуются новобранцы с высшим образованием

Родители, закройте окна!Родители, закройте окна!

Первыми премьеру «Большого» в Перми увидели балериныПервыми премьеру «Большого» в Перми увидели балерины

Инициативы коми-пермяков будут поддержаныИнициативы коми-пермяков будут поддержаны

Власти пообещали помочь краевому госпиталю для ветеранов войнВласти пообещали помочь краевому госпиталю для ветеранов войн

Вода в Усть-Косе пошла на спадВода в Усть-Косе пошла на спад

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru