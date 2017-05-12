Семья считает: в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотности

В ближайшие два дня в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотности «Семья считает», в рамках которого, как рассказали организаторы, пройдет бесплатная ярмарка детских вещей, литературно-экономический блиц, лекции и мастер-классы, а также откроется первое в России ремонтное кафе (Repair Café), где любой сможет починить свои вещи. Основной площадкой фестиваля станет Центр городской культуры, где сегодня в 12:00 откроется бесплатная ярмарка детских вещей. Можно будет принести свои вещи и обменяться с другими посетителями. Здесь же в 19:00 состоится лекция-дискуссия, где филологи, историки и экономисты обсудят поведение литературных персонажей с точки зрения финансовой грамотности.