Семья считает: в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотности
В ближайшие два дня в Перми пройдёт фестиваль финансовой грамотности «Семья считает», в рамках которого, как рассказали организаторы, пройдет бесплатная ярмарка детских вещей, литературно-экономический блиц, лекции и мастер-классы, а также откроется первое в России ремонтное кафе (Repair Café), где любой сможет починить свои вещи. Основной площадкой фестиваля станет Центр городской культуры, где сегодня в 12:00 откроется бесплатная ярмарка детских вещей. Можно будет принести свои вещи и обменяться с другими посетителями. Здесь же в 19:00 состоится лекция-дискуссия, где филологи, историки и экономисты обсудят поведение литературных персонажей с точки зрения финансовой грамотности.
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