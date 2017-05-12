MusicAeterna на Венецианской биеннале
Оркестр Пермского театра оперы и балета MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Первую симфонию Густава Малера на открытии 57-й Венецианской биеннале. Дебютное выступление музыкантов состоится в венецианском Театро Гольдони. Пермяки смогут услышать Первую симфонию Малера в исполнении MusicAeterna на открытии Дягилевского фестиваля 14 мая.
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