«Агломерация Пермь»: льготный тариф продлили до конца года

Скидки на проезд в электричках по Перми продлили до конца года. Льготный тариф «Агломерация Пермь» начал действовать с 1 февраля. Стоимость взрослого билета составляла 20 рублей, детского – 5 рублей. Воспользоваться тарифом можно было на отрезках Курья–Голованово и Пермь-2 – остановочный пункт 1447 км. Сроки действия акции были ограничены 30 апреля, однако, как сообщили в «Пермской пригородной компании», после переговоров с краевым Минтрансом было принято решение продлить действие льготного тарифа до 1 января 2018 года. Кроме того, в электричках сохранятся привилегии федеральным и региональным льготникам.