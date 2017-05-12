«Агломерация Пермь»: льготный тариф продлили до конца года
Скидки на проезд в электричках по Перми продлили до конца года. Льготный тариф «Агломерация Пермь» начал действовать с 1 февраля. Стоимость взрослого билета составляла 20 рублей, детского – 5 рублей. Воспользоваться тарифом можно было на отрезках Курья–Голованово и Пермь-2 – остановочный пункт 1447 км. Сроки действия акции были ограничены 30 апреля, однако, как сообщили в «Пермской пригородной компании», после переговоров с краевым Минтрансом было принято решение продлить действие льготного тарифа до 1 января 2018 года. Кроме того, в электричках сохранятся привилегии федеральным и региональным льготникам.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости радиоканалов:
Новая профессия - новая жизнь
Весенний призыв: требуются новобранцы с высшим образованием
В Хохловке проходит День сева
Помочь серой жабе
От 2 лет до 90: пермяки вышли на патриотический пробег
Дети рисуют мир без войны
«Мама-пчелка»: где найти работу в декрете
В ДТП погибла пермская зоозащитница
К шествию «Бессмертного полка» присоединился глава региона
Мемориал пополнился новыми именами
Добавить комментарий: