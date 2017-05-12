Новая профессия - новая жизнь

Центр занятости населения Перми подготовил график профобучения в мае. Соискатели получат такие рабочие профессии, как стропальщик, электромонтер, кровельщик, тракторист, машинист крана и другие. Кроме того, пройдут курсы на сметчика, оператора АЗС, оператора заправочных станций, воспитателя в детском саду («Дошкольная педагогика и психология»), также состоится обучение фельдшеров и медсестер по программам повышения квалификации. Курсы длятся в среднем два – три месяца. Обучение проходит в Учебном центре службы занятости, учреждении дополнительного образования «Кадр-Информ», Пермском краевом центре подготовки кадров, государственных медицинском и гуманитарно-педагогическом университетах. Курсы бесплатные, по окончании выдается документ установленного образца, подтверждающий полученную квалификацию. Добавим, что уже начался набор на курсы в июне. Всего с начала года на курсы профессионального и дополнительно профессионального обучения городской центр занятости направил 576 безработных пермяков, 128 женщин в декрете и 39 пенсионеров.