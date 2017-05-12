Весенний призыв: требуются новобранцы с высшим образованием
В Прикамье продолжается весенний призыв. Согласно плану Генштаба на срочную службу из нашего региона предстоит призвать чуть более трех тысяч новобранцев. Из них чуть более 2800 человек - по линии министерства обороны. Остальные граждане будут призваны в части министерства внутренних дел. Особое внимание будет уделено призыву граждан с высшим образованием. Пермскому краю нужно достичь по этому показателю двадцати процентов. Также продолжится работа по поиску уклонистов. В этом вопросе военный комиссариат сейчас активно сотрудничает с полицией и с налоговой службой. Одновременно в крае проводится работа по набору военнослужащих на контрактную службу.
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