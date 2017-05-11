В Хохловке проходит День сева
«Хохловка» и фестиваль KAMWA готовятся к посевной. Сегодня на территории музея засеют два поля. По традиции это будет первый весенний праздник, с которого начнется летний сезон в музее под открытым небом. На посевную в «Хохловку» приедут организаторы фестиваля KAMWA, студенты и преподаватели Агрономического факультета ПГСХА, эко-активисты и компания «Зеленый ветер». По старинному обычаю на поле выйдут только мужчины.Участники праздника посеют не только пшеницу, овес и ячмень, но ещё и лен, гречиху, кукурузу и подсолнечник – всего семь культур. Все лето в «Хохловке» будут зреть колосья, и в конце июля гости фестиваля KAMWA соберут снопы. – После посевной можно будет подкрепить свои силы свежеиспеченным хлебом, – говорит заведующий Архитектурно-этнографическим музеем «Хохловка» Станислав Малыгин.
В 2017 году международный фестиваль KAMWA пройдет на территории музея «Хохловка» 28-30 июля. KAMWA – мультикультурный проект, соединяющий этнические традиции, народную культуру и современное творчество. В прошлом году фестиваль собрал более 15 000 зрителей. Гости мероприятия слушали концерты на Каме, смотрели модные показы, были свидетелями реконструкции древних обрядов, запускали воздушных змеев. Кроме того, дегустировали свежие караваи и хлеб, испеченные по старинным рецептам.
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