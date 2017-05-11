Массовая гибель серых жаб зафиксирована активистами Центра экологической политики и культуры перед экологической тропой на Липовой горе в Перми. Из-за наступившего в начале мая потепления жабы стали выходить из убежищ и стремиться к пруду - привычному месту размножения, в то время как пермяки массово поехали на пикники. В итоге более 150земноводных оказались под колесами автомобилей. Специалисты называют случившееся экологической катастрофой.

Откликнуться на призыв «помочь серой жабе» могут все желающие, приняв участие в субботнике. Экологический рейд под эгидой проекта «Открывая Липовую гору» состоится в пятницу, 12 мая, с 15 до 18 часов. Организаторы планируют навести порядок на входной площадке в лесу, вдоль экологической тропы «Липовая гора». Все участники будут обеспечены необходимым инвентарем. Мешки и перчатки нужно приносить с собой. После уборки обещают чаепитие для волонтеров.