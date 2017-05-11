От 2 лет до 90: пермяки вышли на патриотический пробег
Патриотический пробег «Эстафета Победы» собрал в парке Балатово около 700 участников в возрасте от 2 до 90 лет. Традиционно организаторами мероприятия выступают Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми Пермское отделение «Российского союза боевых искусств», Клуб любителей бега «Вита». Поддержать спортсменов, а также отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны пришли целыми семьями.
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