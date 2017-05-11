Дети рисуют мир без войны

События, посвящённые Дню Победы, продолжаются. Так, в центре краевой столицы - на пешеходной части улицы Пермская - все желающие смогут познакомиться с выставкой детских рисунков под открытым небом «Мир без войны!». Изначально планировалось провести конкурс среди маленьких жителей Ленинского района, но желающих принять в нем участие оказалось намного больше. Заявки поступали из других районов города, а также из Пермского района. В результате общее количество работ, участвующих в конкурсе, достигло 160. Возраст юных художников - от трёх до 12 лет. Самые интересные работы размещены на стендах, а 13 мая состоится торжественное награждение победителей конкурса «Мир без войны». Главным призом станет сертификат в развлекательный центр.