«Мама-пчелка»: где найти работу в декрете

С мая по сентябрь во всех районах Перми состоятся форумы о работе для мам в декрете «Мама-пчелка». Проект стал одним из победителей городского конкурса социально значимых проектов «Город – это мы».Цель проекта – популяризация вариантов удаленной, частичной занятости и предпринимательства среди женщин, находящихся в декретном отпуске и ищущих варианты подработки или развития карьеры. На каждом из семи форумов будут представлены более 30 направлений занятости: «Мамы-рукодельницы», «Мамы-кулинары», «Мамы продающие», «Мамы в педагогике», «Мамы цифровые» и «Мамы аналоговые» (специализации, построенные на общении с людьми и другие).- Каждый форум будет заканчиваться семинаром «Свой бизнес с нуля», так как предпринимательство – один из аналогов традиционной наемной работе. Кроме того, во время форумов будут проводиться индивидуальные консультации по подбору возможного вида занятости, подготовке к собеседованию, - отмечают организаторы.