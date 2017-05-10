В ДТП погибла пермская зоозащитница

8 мая на Коммунальном мосту в Перми произошло ДТП. В массовой аварии с участием четырех автомобилей погибла женщина. Позднее стало известно, что погибшая являлась зоозащитницей и владелицей приюта для животных «Кошкин дом». Прощание с Анной Николаевой состоится завтра в 12:00 на ул. Плеханова, 3. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла вечером 8 мая около 20:30. По неустановленной причине водитель не справилась с управлением и допустила наезд на ограждение справа по ходу движения. В результате ДТП женщина получила смертельную травму. По предварительной информации, погибшая не была пристегнута ремнем безопасности. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП. У Анны Николаевой остались двое детей.