К шествию «Бессмертного полка» присоединился глава региона

Отдельным событием стала многотысячная колонна «Бессмертного полка». В этом году в шествии приняли участие более сорока тысяч человек. Жители региона пронесли фотографии своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны или не доживших до сегодняшнего дня. К шествию присоединился глава региона Максим Решетников. Он пронес фотографии своего деда Решетникова Николая Ивановича, проработавшего в годы войны на заводе им. Сталина, и брата деда Решетникова Ильи Ивановича, прошедшего всю войну.«Вся акция пропитана чувством достоинства, чувством уважения к своим корням, к своим предкам, к своей стране», - отметил глава Пермского края.