Мемориал пополнился новыми именами

Ко Дню Победы отреставрировали мемориальный комплекс "Памятник рабочим и служащим завода им. Я.М. Свердлова, погибшим в годы Великой Отечественной войны". Завод им. Свердлова, ныне АО «ОДК-Пермские моторы», был построен в 1930-е годы как самый мощный моторостроительный завод. Героическому подвигу моторостроителей в годы Великой Отечественной войны в заводской летописи отведено особое место. Каждый 7-й мотор был сделан в Перми. Вклад моторостроителей в Победу отмечен орденом боевого Красного Знамени и многочисленными благодарными отзывами летчиков, оценивших надежность пермских моторов. Сам мемориальный комплекс был открыт ровно 50 лет назад, в 1967 году. Сейчас на нем появились еще 704 фамилии.