Так нарисует - не отличишь от настоящей!

В Перми Свердловский районный суд вынес обвинительный приговор 26-летнему местному жителю. В ходе следствия было установлено, что в период с января по июнь 2016 года на территории Перми полицейские выявили несколько фактов сбыта поддельных тысячных купюр. Объектами, в которых обнаруживались поддельные деньги, являлись междугородние электрички, авто- и железнодорожные вокзалы, небольшие точки розничной торговли, салоны связи, аптеки. Поддельные купюры имели достаточно высокое качество. Фальшивые купюры были выявлены только после того, как попадали на обработку в финансовые учреждения. В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили, что к незаконному сбыту заведомо поддельных банковских билетов причастны двое мужчин. Злоумышленники организовали высокое качество печати подделок, соблюдая строгую конспирацию. В ходе расследования удалось доказать, что мужчины сбыли не менее 112 поддельных денежных купюр. Суд назначил гражданину наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении его сообщника в настоящее время находится на рассмотрении в суде.