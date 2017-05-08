«Кино в дни Победы» покажут в киноцентре «Премьер». 8 и 9 мая зрители увидят советские фильмы «Двадцать дней без войны» Александра Германа, «Иваново детство» Александра Тарковского, а также смогут попасть на российскую премьеру фильма «Три дня до весны».



В течение двух дней Пермская синематека будет бесплатно показывать советские фильмы о Великой Отечественной войне и Победе. Показы пройдут в 12.00 и 14.00. 8 мая пермяки увидят картину Владимира Мотыля «Женя, Женечка и «Катюша» (12+) - признанную Советской властью «вредной». Лишь после того, как моряки Балтийского и Северного флотов написали о картине положительный отзыв, режиссёру вернули право работать. Также 8 мая зрители увидят фильм «Помни имя своё» (реж. Сергей Колосов, 16+), основанный на реальных событиях выжившей в Освенциме героини, которую сыграла Людмила Касаткина.

9 мая пермяки увидят «Двадцать дней без войны» (12+) Александра Германа - историю о фронтовом журналисте, которого отправляют в отпуск, в тыл в самый разгар войны. В тылу жизнь очень отличается от той, что он видел будучи в Сталинграде, здесь работают театры, хлеб выдаётся по карточкам и по-прежнему возможна любовь. Также синематека покажет фильм Андрея Тарковского «Иваново детство» (16+) как пример авторского кино в СССР.

8 и 9 мая в 16.00 пермякам будет представлена российская премьера «Три дня до весны» (12+) - картина Александра Касаткина, известного зрителям по работам «Москва, я люблю тебя» и «Слушая тишину». «Три дня до весны» - это фильм о событиях в Ленинграде в дни блокады. Сценарий написан в том числе по фактам «Блокадной книги» Даниила Гранина. В фильме снялись Евгений Сидихин, Кирилл Плетнёв, Елена Лотова.