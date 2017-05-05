Почитатели творчества Василия Каменского соберутся в селе Троица

Дом-музей поэта-футуриста Василия Каменского в Троице приглашает всех желающих на субботник. На реставрацию арт-объектов, расположенных на территории музея, приедет художник, один из авторов экспозиции «Путь энтузиаста» Анатолий Чирцов. Желающих поработать вместе с ним ждут 7 мая к 12 часам. Напомним, арт-объекты в Троице появились летом 2015 года в результате большого совместного интенсива музея PERMM и филиала Пермского краеведческого музея – музея Василия Каменского в рамках проекта «Мой сосед – Василий Каменский». Дети и подростки создали семь арт-объектов. Например, ребята превратили один из заброшенных сельских киосков в «Лавку супрематических фруктов», изобразив всевозможные фрукты при помощи геометрических фигур разных цветов. Забор вблизи музея Каменского преобразился в «Библиотеку футуриста»: на нем можно найти книги Аксенова, произведения Бурлюка и томики стихов Маяковского.