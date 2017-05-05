В Перми начался ремонт Шоссе Космонавтов. На участке от рынка до улицы Стахановской на площади 38 тысяч кв. метров будет заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары и пешеходные ограждения, заменены уличные светильники. Работы ведет ООО «ДСТ-Строй». Шоссе Космонавтов стало первым объектом в списке запланированных на этот сезон дорожных работ. С мая по октябрь работы также развернутся на улице Героев Хасана, Северной дамбе, улицах Промышленная, Спешилова, бульваре Гагарина. Всего в планах этого года - 27 дорожных объектов, из них 18 будут отремонтированы за счет федерального финансирования. Второй год подряд Пермь принимает участие в федеральной программе «Безопасное и качественные дороги». Планируется, что за 2016 – 2017 годы общая площадь отремонтированных дорог Перми составит 2 миллиона квадратных метров. Промышленная, Спешилова и бульваре Гагарина, других важных для города объектах.