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← Контроль за сроками ремонта дорог будет усилен

Лучший друг человека - велосипед

велосипед

В Перми пройдет бесплатный мастер-класс по подготовке велосипедов к сезону. Здесь можно научиться регулировать переключатели, настраивать тормоза, ремонтировать ходовую часть. Также участники мастер-класса узнают, как править «восьмерки» на колесах, правильно настраивать велосипед под себя и формировать свой дорожный набор.  Мастер-класс по настройке и ремонту велосипеда пройдет на базе Школы дизайна «Точка» (Бульвар Гагарина, 75а) в 18:30. Проводит занятие студия по ремонту велосипедов «ВелоЭкспресс» и Творческая мастерская Дениса Кашина.  Приглашаются все желающие, любого возраста. 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 05.05.2017 в 12:05 в рубрике - Новости радиоканалов

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