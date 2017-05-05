Лучший друг человека - велосипед

В Перми пройдет бесплатный мастер-класс по подготовке велосипедов к сезону. Здесь можно научиться регулировать переключатели, настраивать тормоза, ремонтировать ходовую часть. Также участники мастер-класса узнают, как править «восьмерки» на колесах, правильно настраивать велосипед под себя и формировать свой дорожный набор. Мастер-класс по настройке и ремонту велосипеда пройдет на базе Школы дизайна «Точка» (Бульвар Гагарина, 75а) в 18:30. Проводит занятие студия по ремонту велосипедов «ВелоЭкспресс» и Творческая мастерская Дениса Кашина. Приглашаются все желающие, любого возраста.