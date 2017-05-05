Контроль за сроками ремонта дорог будет усилен
В Пермском крае будет усилен контроль за сроками ремонта дорог. В 2017 году на строительство (реконструкцию), приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрена рекордная сумма - более 4,4 млрд рублей. При этом из краевой казны выделено свыше 3,3 млрд, из федерального бюджета – более 1,1 млрд рублей. Сегодня краевое Минтранспорта заключает соглашения с органами местного самоуправления. На данный момент утверждены документы на сумму более 3,2 млрд рублей. Конкурсные процедуры инициированы во всех территориях края. Необходимость своевременного и качественного исполнения обязательств перед жителями края подчеркнул глава региона Максим Решетников. Глава Прикамья отметил, что край впервые за долгое время так рано выходит на строительный цикл, и поручил Минтранспорта не ослаблять контроль на последующих этапах. Наблюдать за ходом работ жители края смогут с помощью портала «Управляем вместе».
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