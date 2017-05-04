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← В Перми пройдет первая генеральная репетиция парада Победы

Победителей не забудем

Скорбящая

    Завтра в Перми пройдут торжественные ритуалы возложения венков и цветов к памятным местам, посвящённые 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  Ровно в полдень церемония начнётся у монумента «Героям фронта и тыла», в 13 часов - у мемориала «Скорбящей». В мероприятиях  примут участие руководители города и края, ветераны, общественные и религиозные организации, а также кадеты Пермского Суворовского военного училища, курсанты института МВД России, военнослужащие Президентского полка комендатуры Московского Кремля федеральной службы охраны Российской Федерации, Салютная группа Пермского авиационного истребительского полка «Сокол», Пермский губернский оркестр под управлением Евгения Тверетинова. Начнётся митинг памяти с минуты молчания. Присоединиться к ритуалу воинской славы смогут жители и гости нашего города.

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.05.2017 в 17:03 в рубрике - Новости радиоканалов

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← В Перми пройдет первая генеральная репетиция парада Победы

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