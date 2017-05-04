В Перми пройдет первая генеральная репетиция парада Победы

4 мая с 19 до 23 часов в Перми на Октябрьской площади состоится первая генеральная репетиция Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. На время репетиции на прилегающих улицах будет изменено движение транспорта. Автобусные маршруты №3, №10, №14, №33, №68 будут следовать в объезд, маршруты №7 и №41 в направлении центра будут следовать до остановки «улица Попова». На время установки сценической конструкции с 3 мая до 23:00 10 мая автобусы маршрутов №7 и №41 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на остановке ЦУМ. Вторая репетиция на Октябрьской площади пройдет 7 мая с 9.30 до 16.00. Празднование 72-й годовщины Победы начнется 9 Мая в 10 утра.