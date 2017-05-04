Выплаты на детей-сирот в Прикамье будут увеличены

Социальные выплаты на детей-сирот будут увеличены. Вопрос о мерах поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в приёмных семьях и находящихся под опекой обсуждался на очередном заседании краевого правительства под председательством главы региона Максима Решетникова. Как доложил министр соцразвития Павел Фокин, в настоящее время таких детей порядка 11 тысяч. Опекунам и приемным семьям детей-сирот из краевого бюджета ежемесячно выплачиваются средства, направленные на оплату расходов на питание, одежду, коммунальные услуги, также на посещение музеев, театров и выставок. Дополнительно выделяются средства на проезд детей- сирот. В ходе заседания глава региона Максим Решетников распорядился повысить ежемесячные социальные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом роста цен на продукты питания и товары для детей и уровня инфляции. В результате средний размер выплат в зависимости от возраста ребенка будет варьироваться от 7 до 12 тысяч рублей. Также на 5,3 % будет проиндексирован размер денежной выплаты приемным родителям и оплата проезда данной категории детей.