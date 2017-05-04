Талант не имеет границ
«Крылья ангела» - название проекта для детей с ограниченными возможностями здоровья, который стартует сегодня в Перми. С 4 по 6 мая на базе образовательных учреждений Орджоникидзевского района пройдут детские спортивные игры. Мероприятия проводятся детским садом №49, лицеем №5, центром дополнительного образования «Радуга» при поддержке департамента образования администрации Перми. Для участие приглашены дети 5-10 лет и их родители, а также учреждения и организации, заинтересованные в развитии детского массового спорта для особенных детей. Такое активное взаимодействие поможет детям пообщаться и поддержать друг друга, поверить в свои силы и возможности.
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