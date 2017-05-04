Кадастровая палата на дому

В Прикамье услуги Кадастровой палаты для ветеранов Великой Отечественной войны доступны на дому. Росреестр предоставляет бесплатные услуги по выездному обслуживанию с целью приёма документов для осуществления государственного кадастрового учёта объектов недвижимости, а также государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Заказать выездное обслуживание и получить консультацию можно по телефону (342) 235-71-44. Специалисты филиала Кадастровой палаты осуществляют выезд на территории всего Пермского края. Для того, пригласить представителя Филиала на дом, достаточно оставить заявку, после чего специалисты в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита.