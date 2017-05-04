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← Участники фотокросса посчитали укромные уголки Кунгура

Кадастровая палата на дому

росреестр

В Прикамье услуги Кадастровой палаты для ветеранов Великой Отечественной войны доступны на дому. Росреестр предоставляет бесплатные услуги по выездному обслуживанию с целью приёма документов для осуществления государственного кадастрового учёта объектов недвижимости, а также государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Заказать выездное обслуживание и получить консультацию можно по телефону (342) 235-71-44. Специалисты филиала Кадастровой палаты осуществляют выезд на территории всего Пермского края. Для того, пригласить представителя Филиала на дом, достаточно оставить заявку, после чего специалисты в максимально короткий срок и свяжутся с заявителем, чтобы согласовать дату и время визита. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 04.05.2017 в 13:13 в рубрике - Новости радиоканалов

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